In der Zweiten Bundesliga Süd haben die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt das rheinland-pfälzische Derby gegen den ASC Theresianum Mainz mit 59:57 (23:25) gewonnen. Alle hätten ein Unentschieden als gerecht empfunden. Aber in dieser Sportart ist dieser Spielausgang nicht vorgesehen.

So waren es die Towers, die am Ende die Nase vorne hatten und laut jubelten. Die Begegnung verlief vor allem in der ersten Halbzeit völlig ausgeglichen. Beide Teams verteidigten von Beginn an mit