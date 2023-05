Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Zweiten Bundesliga Süd bestreiten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt am Samstag um 17 Uhr in der Osthalle ihr zweites Heimspiel binnen einer Woche. Nach dem 90:59-Erfolg gegen den MTV Stuttgart kommen nun die Dillingen Diamonds als Tabellenzehnter.

5:11 Saisonsiege weisen die Saarländerinnen auf. Vor zwei Wochen siegten sie in Stuttgart und in der Hinrunde mit 66:59 gegen die Towers. „Die Niederlage im Hinspiel war aus unserer Sicht knapp und