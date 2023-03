Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag um 17 Uhr in der Osthalle spielen die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd gegen die Rhein-Main Baskets. Die Gäste aus Langen sind aktuell Tabellenzweiter.

Trotz der Niederlage im Spitzenspiel gegen die Falcons Bad Homburg steuern die Baskets auf Kurs in die Play-off-Runde. Dafür dürfen sich die Südhessinnen aber keinen Ausrutscher in Speyer erlauben