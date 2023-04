Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag um 17 Uhr empfangen die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd die BasCats USC Heidelberg zum Derby in der Osthalle.

„Ich rechne mit einer relativ vollen Halle. Es ist ein Derby, und Heidelberg bringt immer einige Zuschauer mit“, sagt TSV-Co-Trainer Martin Steudtner. Zudem verspricht die Partie Spannung, treffen