Am Samstag (17 Uhr) steigt in der Osthalle für die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt das letzte Spiel der Saison in der Zweiten Bundesliga Süd. Gegner sind die geografischen und tabellarischen Nachbarn der SNP Bascats USC Heidelberg II.

Obwohl noch einige Partien für alle Teams anstehen würden, schließt die Runde nach diesem Wochenende. Absteiger gibt es keine. Die Towers verzeichnen bislang eine ausgeglichene Bilanz von