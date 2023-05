Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt haben zum Jahresauftakt in der Zweiten Bundesliga verloren. Im kurpfälzischen Derby beim USC Heidelberg II gab es eine 76:92 (35:47)-Niederlage.

Von Beginn an hatten die Towers Probleme in der Defensive. Den Gastgeberinnen gestattete Speyer-Schifferstadt zu viele einfache Korberfolge. Da es anfangs in der Offensive für den TSV ganz gut lief, hielt