Mit 65:57 (51:51, 28:20) nach Verlängerung haben die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd zuhause gegen die Kia Metropol Baskets Schwabach gewonnen. Es war im vierten Spiel der zweite Erfolg für die Türme, der sie in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen ließ. Nun wartet die ganz besondere Aufgabe.

Es entwickelte sich die erwartet spannende Begegnung zweier Teams auf Augenhöhe: auf der einen Seite das breit aufgestellte Speyer-Schifferstadt mit seiner die jungen Mannschaft voller