Annika Soltau von Basketball-Zweitligist TSV Speyer-Schifferstadt ist mit der deutschen Nationalmannschaft der Unter-17-Jährigen mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft im ungarischen Debrecen gestartet. Gegen Neuseeland gab es am Samstag ein 68:35 (12:4, 13:10, 20:10, 23:11). Soltau stand in der Anfangsformation.

Nach einer Verletzung zurückgekehrt, erzielte sie mit 14 gleich die meisten Punkte für Deutschland. Am Sonntag wartet Mali als nächster Gegner. Miriam Diala (Basket-Girls Rhein-Neckar/Basket Ladies Kurpfalz), die 2021/22 ebenfalls für Speyer-Schifferstadt auflief, steuerte sechs Zähler bei.