Miriam Diala von Basketball-Zweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt spielt das nächste internationale Turnier. Gerade vom World Cup der Unter-17-Jährigen aus Debrecen (Ungarn) zurückgekehrt, zählt sie nun zum Aufgebot des älteren Jahrgangs für Spiele in Montecatini (Italien).

Deutschland spielt am Samstag (18 Uhr) gegen Griechenland, am Sonntag (16) gegen die Gastgeberinnen und am Montag (9.30) erneut. Von 6. bis 14. August geht’s dann zur Europameisterschaft nach Heraklion (Kreta).