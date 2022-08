Miriam Diala von Zweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt bestreitet ihre zweite große internationale Meisterschaft binnen kürzester Zeit. Nach dem World Cup der Unter-17-Jährigen in Debrecen geht’s nun von Donnerstag bis 15. August zu den europäischen Titelkämpfen der U18 nach Heraklion (Kreta).

In der Vorrunde spielt Deutschland am Samstag gegen Frankreich, am Sonntag gegen Bosnien und Herzegowina sowie tagsdarauf gegen die Israelinnen. Ab Mittwoch folgen Entscheidungs- und Platzierungsspiele.

Beim Vorbereitungsturnier in Montecatini (Italien) gewann Deutschland zuletzt gegen Griechenland und unterlag zweimal den Gastgeberinnen. Diala erzielte fünf Punkte.