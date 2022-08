Miriam Diala vom Zweitligisten TSV Towers Speyer-Schifferstadt trifft mit der deutschen Nationalmannschaft der Unter-18-Jährigen bei der Europameisterschaft in Heraklion (Kreta) am Mittwoch im Achtelfinale auf Ungarn. Die Auswahl besiegte am Montag Israel mit 84:58 (25:19, 20:12, 23:8, 16:19). Diala steuerte vier Punkte bei.