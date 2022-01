Neele Steinort hat Basketball-Zweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt nach mehreren Jahren verlassen und sich Regionalligist KuSG Leimen angeschlossen.

Trainer lobt

„Ich wurde super in der Mannschaft aufgenommen“, zitierten die Leimener in den sozialen Medien die 1,83 Meter große Flügelspielerin: „Ich freue mich sehr, dass alles so schnell vonstatten gegangen ist. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und will mit dem Team möglichst viel erreichen.“

Trainer Michael Herb denkt auch über einen Einsatz der Ex-Speyererin als Center nach. Sie könne diese Aufgabe lösen. Zudem schätzt der Coach bei Steinort Einsatz, Ehrgeiz und Erfahrung.