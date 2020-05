TSV Towers Speyer-Schifferstadt und TSG Schwäbisch Hall treten mit sofortiger Wirkung als Spielgemeinschaft in der Mädchen-Bundesliga an. Das haben die Vereine am Mittwochabend bekannt gegeben. Sie laufen unter dem Namen Flying Towers auf, und ein rundes Logo in Schwarz-Weiß mit einer Basketballerin mit wehenden Haaren sowie zwei Sternen gibt’s auch schon.

Bereits in der Vergangenheit arbeiteten beide Klubs zusammen. Die Partner erhoffen sich, mit einem breiteren Kader aus etablierten Korbjägerinnen auch den jüngeren Jahrgängen ein Ziel zu bieten, die Nachwuchsförderung konsequenter umzusetzen. Zuletzt zogen die bisherigen Pfalz Towers in die Play-offs ein.

TSV-Abteilungsleiter Florian Rammrath: „Die Balance zwischen dem eigenen Nachwuchs und der höchsten deutschen Nachwuchsliga ist immer schwer zu halten.“ Durch die Kooperation mit einem der führenden Vereine in Baden-Württemberg erhielten ambitionierte Spielerinnen aus beiden Region nun die Möglichkeit, konkurrenzfähig mitzuhalten. Ottmar Moser, Basketball-Chef Schwäbisch Halls, hofft, die erfolgreiche Jugendarbeit der TSG auf höchstem Niveau fortzusetzen.