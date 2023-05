Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spieler und Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer hatten sich die Pause verdient. Mit einem Kraftakt hatten sie in Ulm die Mannschaft der gastgebenden Orange Academy mit 95:91 (82:82, 42:34) nach Verlängerung bezwungen und machten Station in einem Schnellrestaurant an der Autobahn.

„Es war ein schwer erkämpfter, aber verdienter Sieg“, sagte BIS-Coach Carl Mbassa. Für die Anhänger des pfälzischen Vertreters in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB war es