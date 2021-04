Der TSV Towers Speyer-Schifferstadt trägt sein Spiel am Samstag, 17 Uhr, gegen BSG Baskets Ludwigsburg aufgrund der Pandemie zu Hause in der Sporthalle Ost aus. Eine wichtige Akteurin kehrt in den Kader des Basketball-Zweitligisten zurück.

Annika Soltau hat ihre Verletzung überwunden, trainiert wieder und steht den Zweitliga-Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in den letzten Saisonspielen wieder zur Verfügung. Beim Lehrgang der Deutschen U16-Nationalmannschaft vergangenen Woche in Heidelberg musste sie mit wegen des lädierten Knies noch passen, beim nächsten Vorbereitungstermin für die Europameisterschaften in Portugal im Sommer, der Mitte Juni erneut in Heidelberg stattfindet, ist sie aber dabei.

Bislang hat es die Limburgerhofenerin auf neun offizielle Länderspiele für Deutschland gebracht. Mit neun Jahren begann sie bei den Towers mit Basketball, zuvor hatte sie mit Leichtathletik, Fußball und Tennis schon die Grundlagen für die sportliche Laufbahn gelegt. Bis vor einem Jahr betrieb die Oberstufenschülerin der Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasiums auch intensiv Ballett, wovon sie auch für den Sport mit dem orangenen Ball profitiert hat.

Querflöte als Ausgleich

Zwei Jahre spielte die 16-jährige unter ihrer Mutter Natalia Soltau als Trainerin für die SG Sandhausen und fand dort mit der Regionalligamannschaft den Einstieg in den Damenbereich. „Der Wechsel wieder nach Speyer war wegen der weiblichen Nachwuchsbundesliga WNBL. Mit der Jugend in der U18-Bundesliga spielen zu können war schon reizvoll. Der Wechsel war mitten in der Saison und das Erreichen der Play-offs, also des Achtelfinals war schon schön“, erinnert sich die 1,91 Meter große Flügelspielerin.

Die Umstellung von der Jugend zur Aktivität fiel ihr nicht schwer: „Ich gehe einfach in die Spiele rein, egal gegen wen. Aber die Zweite Bundesliga ist schon ein Unterschied zur Regionalliga“. Aufgrund ihrer Ausbildung bei den Towers auf allen Positionen ist sie zu einer vielseitigen und wertvollen Spielerin geworden, auch für die Nationalmannschaft. „Ich habe den Vorteil, als große Spielerin außen spielen zu können. Rebounds kann ich ganz gut, ich kann gut von außen attackieren oder blocken, und das Timing stimmt. Momentan treffen ich die Dreier nicht so gut, daran muss ich arbeiten“, zählt Annika Soltau ihre Stärken und Schwächen auf dem Feld auf.

Wenn es die knappe Zeit zwischen Basketball und Schule noch zulässt musiziert sie gerne, spielt im Schulorchester Querflöte. Dort ist ihre zwei Jahre jüngere Schwester Verena mit dabei, die bereits ihr Debüt für die Towers in der Zweiten Bundesliga gegeben hat. „Die Höhepunkte bislang waren natürlich die Länderspiele. Es ist aber auch sehr schön, dass wir mit den Damen in dieser Saison im Mittelfeld stehen“, sagt Annika Soltau.