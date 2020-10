Der Heimspielauftakt der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer in der Zweiten Bundesliga ProB gegen die Orange Academy Ulm am Samstag fällt aus. Das hat Gerd Kopf, Manager der Speyerer, am Donnerstagmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt. Nach positiven Corona-Tests in der Mannschaft der Ulmer sei dies nicht möglich.

Schon der Auftakt der Schwaben vor einer Woche gegen Gießen fiel aus diesem Grund ins Wasser. Speyer entgeht nun zunächst die Chance zur Wiedergutmachung der Niederlage in Oberhaching. Nächste Woche geht’s gegen Coburg.