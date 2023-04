Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carl Mbassa wägt ab. „Die Situation könnte zu unseren Gunsten sein“, sagt der Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer vor dem Heimspiel am Samstag, 19.30 Uhr, in der in der 2. Basketball-Bundesliga ProB gegen den BBC Coburg.

Bei den Franken hat es in den Tagen vor deren Auftritt in der Nordhalle einen Trainerwechsel gegeben; der Tabellendritte wird am Samstag erstmals von Milos Petkovic gecoacht.

Der 38 Jahre alte