Zum Ende der Spielzeit in der 2. Bundesliga ProB haben die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer am Mittwochabend in der Nordhalle mit 93:66 (53:39) gegen die Basketballlöwen Erfurt gewonnen. Trainer Carl Mbassa hat der RHEINPFALZ auch erzählt, wie ein corona-konformer Saisonabschluss funktioniert.

Es war die letzte Gelegenheit für die Hausherren, einen Sieg unter der Woche einzufahren, und die Baskets nutzen sie. Im ersten Viertel zogen die Speyerer bereits mit zehn Punkten davon (25:15).

Nachdem