Ihre Rückkehr in die Nordhalle haben die Ahorn Camp BIS Baskets mit einem 92:73 (46:32)-Erfolg über den TSV Oberhaching Tropics gefeiert. Ein Spieler wird derweil schon nach kurzer Zeit nicht mehr für die Speyerer auflaufen.

„Das war heute unser bestes Spiel in dieser Saison“, so Baskets-Coach Carl Mbassa im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Insbesondere aufgrund eines fulminanten Schlussspurts im ersten Viertel stellten die Speyerer früh die Weichen für den dritten Saisonsieg.

Mit einem Lauf von elf Punkten stellten die Gastgeber den ohnehin schon passablen Vorsprung von 14:7 auf 25:7 nach den ersten zehn Minuten. Auch wenn Oberhaching danach wieder etwas aufholte, diese Minuten waren wohl spielentscheidend.

Immer vorne

Allerdings hatten die Baskets im Hinspiel ähnlich hoch geführt und den Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Daraus lernten die Domstädter jetzt und hielten die Konzentration bis zum Ende aufrecht. Die Speyerer lagen über die gesamte Spielzeit niemals zurück.

„Darauf müssen wir aufbauen“, meint Mbassa mit Blick auf den straffen Zeitplan der kommend Wochen, der die Baskets am Mittwoch bereits mit dem nächsten Heimspiel fordert. Auf beiden Seiten des Feldes lieferten die Schützlinge von Mbassa eine starke Leistung.

Vorne passten sie den Ball gut und stellten den zuletzt kritisierten Egoismus ab. Hinten entschieden sie das Verhältnis der defensiven Rebounds deutlich für sich. Mbassa ergänzt: „Auch die jungen Spieler sind heute gut in die Bresche gesprungen. David Aichele wird immer besser.“

Disziplin fehlt

Einen Namen vermissten aufmerksame Beobachter jedoch auf der Spielerliste der Baskets: Nikola Filic. Der erst im Dezember verpflichtete Kroate wurde aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen und wird nicht mehr für die Baskets auflaufen. Talent Valentin Rappold füllte die Position des Point Guard trotz seiner fünf Fouls gut aus.

„Es war ein Sieg des Teams“, urteilt Mbassa nach Spielende. In der Offensive bewegten sich Tim Schwartz (16 Punkte), Eric Curth (17), Marc Liyanage (18) und Darian Cardenas Ruda (19) auf einem ähnlichen Niveau.

Mbassa zeigte sich vor den kommenden Wochen zuversichtlich: „So langsam kommen wir wieder in einen Spielrhythmus rein.“ Am Mittwoch (20 Uhr) gastiert die OrangeAcademy Ulm in der Nordhalle.