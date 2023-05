Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit über 200 Stundenkilometern raste der ICE durch die Nacht in Richtung Süden. An Bord waren Spieler und Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer auf ihrer letzten Dienstfahrt in dieser Saison in der Zweiten Bundesliga ProB.

Stunden zuvor hatte das Team um Coach Carl Mbassa das entscheidende Achtelfinalspiel um den Aufstieg beim SC Rist Wedel unglücklich 69:70 (30:26) verloren. Die Norddeutschen aus Wedel treffen nun