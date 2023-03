Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Saisonstart der Ahorn Camp BIS Baskets verlief gelinde gesagt unglücklich. Zum Auftakt setzte es eine unnötige Niederlage, zudem machte Corona die Chance auf Wiedergutmachung zunichte. Einer der Baskets Neuzugänge zeigte im ersten Spiel dagegen schon sein Potenzial.

Die Rede ist von Jordan Ross Rezendes. Der US-Amerikaner ist in Speyer kein Unbekannter, spielte er doch schon in der Saison 17/18 noch in der Regionalliga für die Baskets. Damals entdeckte ihn Baskets-Coach