Nach der Summer League im Freien winkt Jugend-Bundesligist BIS Baskets Speyer in der nächsten Saison ein neuer Pokal-Wettbewerb. Das hat die Liga am Donnerstag bekanntgegeben. Demnach entscheide sich der Modus für diese Partien des Jahrgang 2007 nach Meldeschluss am Montag, 31. Mai.

Die Matches sollen an spielfreien Bundesliga-Wochenenden steigen und als weiterer Ausgleich für die zuletzt abgebrochenen Runden gelten. Höhepunkt soll ein Finalturnier sein.