Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Fragen blieben nach der 66:76 (37:39)-Blamage der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer bei den Arvato College Wizards Karlsruhe nicht offen.

Eigentlich nur eine: War der Auftritt in der Lina-Radke-Halle der Badener die erbärmlichste Leistung der Domstädter in dieser Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB? „Ich bin sehr enttäuscht.