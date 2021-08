59 Punkte hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Unter-16-Jährigen zum Auftakt des European Challenger in Sofia gegen Lettland erzielt und nur 45 zugelassen. Dabei glückte eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte. Linus Ruf von den BIS Baskets Speyer erzielte vier Zähler. Am Dienstag geht’s gegen Bulgarien.