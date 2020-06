Zwölf Mannschaften spielen in der nächsten Saison in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga Süd, wie der Verband mitteilte. Damit sei die Sollstärke erreicht. Zum Feld zählt auch der TSV Towers Speyer-Schifferstadt, der die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Runde als Elfter und Letzter beendete. Nun kommen vier Aufsteiger in die beiden 2. Ligen dazu, darunter Lokalrivale USC Heidelberg II. Die genaue Aufteilung in Süd und Nord stehe laut Verband noch nicht fest.