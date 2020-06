Carl Mbassa, bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Speyerer Basketballer der BIS Baskets in der Zweiten Bundesliga ProB. In der abgelaufenen Spielzeit sicherte sich Speyer mit dem Erreichen der Play-offs noch vor dem Abbruch der Runde den Klassenverbleib.

„Viele unserer Spieler sind in ihrer Heimat“, sagte Coach Mbassa im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir trainieren individuell unter Auflagen mit denen, die da sind. Unsere Kaderzusammenstellung läuft.“ Er hofft auf baldiges ordentliches Training in der Halle.

Im Dezember?

Die Liga erarbeitet derzeit in Absprache mit den Vereinen ein Konzept zum Ablauf der neuen Spielzeit. Trotz der Abmeldung dreier bisheriger ProB-Ligisten der Südgruppe tritt die Liga in voller Besetzung an.

„Es gibt genügend Regionalligisten, die gerne in der ProB spielen wollen. Ich weiß nicht genau, was noch alles kommt. Am wahrscheinlichsten ist im Moment, dass wir Mitte Oktober, also einen Monat später als normal, wieder mit der Runde beginnen werden“, teilt Mbassa mit.