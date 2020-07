D. J. Woodmore aus den USA und der spanische Center Michael Acosta, in der vergangenen Saison einer der besten der Klasse, verlassen die BIS Baskets Speyer in der Zweiten Bundesliga ProB und schließen sich Aufsteiger EPG Baskets Koblenz an. Das teilte das Team aus dem Norden des Landes mit. Die Speyerer dagegen verlieren nach dem Absprung von Namenssponsor Morgenstern und Albert Kuppe die Leistungsträger Nummer zwei sowie drei.