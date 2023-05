Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim 1. FC Kaiserslautern hilft sie bei der Mission Rückkehr in die Regionalliga. Für die Towers Speyer-Schifferstadt spielt sie in der Zweiten Bundesliga. Hannah Krull ist mit Doppelspielrecht in unterschiedlichen Städten und unterschiedlichen Ligen am Ball. Wie kam es dazu und wie läuft das in der Praxis?

Die Schülerin erzählt. „Stephen Curry ist mein Sportidol. Ich hab’ ihn auch schon mal live spielen sehen“, verrät Hannah Krull, wem ihre sportliche Zuneigung gilt