211 Punkte hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen in der Länderspiel-Trilogie mit Tschechien erzielt. Und mittendrin als nun echte U20-Internationale: Bianca Helmig, die nun von Zweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt zu den Nördlingen Angels ins Oberhaus wechselt.

Im zweiten Match debütierte sie mit fünf Punkten. Die Partien in Göttingen endeten 71:76, 75:60 und 65:67. Am Mittwoch geht’s in Kamen gegen die Niederlande.