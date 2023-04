Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum vorletzten Mal in dieser Saison erfolgt am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Speyerer Nordhalle der Anpfiff zu einem Spiel in der 2. Bundesliga ProB. Für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer wie auch für die Gäste vom FC Bayern Basketball II geht es faktisch um nichts mehr. Einer Gruppe von Spielern könnte Speyers Coach Carl Mbassa mehr Spielzeit geben.

„Das ist das erfolgreichste Jugendprogramm in Deutschland“, sagt Mbassa über die Zweitvertretung des Bundesligisten. Viele der jungen Spieler, die bei den Bayern noch im ProB-Team