Elias Harris, aus Speyer stammender Basketball-Profi von Brose Bamberg, hat es am Montag gegen Vechta in eigener Hand, das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft zu erreichen. Bamberg besiegte Frankfurt, verlor aber gegen die Favoriten Berlin sowie Ludwigsburg. Bei der Klatsche gegen die Schwaben fiel Harris, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, aber als einer der Wenigen noch positiv auf.