Mike Gould wird in der nächsten Saison die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd trainieren. Julian Krieger, der bislang als Coach agierte, steht aus beruflichen Gründen nicht mehr in dieser Position zur Verfügung: „Es geht zeitlich leider nicht mehr in dieser Form“, sagte er.

Neue Aufteilung

Krieger: „Aber ich bleibe den Towers erhalten. Wann immer es geht, bin ich mit dabei und betreue mit Mike das Team. Unterstützen wird uns, wie in der abgelaufenen Spielzeit, Michael Heck von Kooperationspartner Schwäbisch-Hall.“ Es gehe also mit dem gleichen Betreuerteam ins zweite Jahr, nur mit einer anderen Verteilung.“

Der Waliser Gould arbeitet schon seit vielen Jahren beim TSV und war auch schon als Headcoach der Damen erfolgreich. Im September starten die Towers in ihre 16. Spielzeit in ununterbrochener Reihenfolge in der Zweiten Bundesliga.