Mike Gould ist neuer Basketball-Cheftrainer der Flying Towers in der Mädchen-Bundesliga. Das haben sie am Sonntag mitgeteilt. Damit entschied sich die Spielgemeinschaft aus TSV Towers Speyer-Schifferstadt und TSG Schwäbisch Hall für die erfahrene Lösung innerhalb eines Trios. Der Waliser Gould betreute in der Vergangenheit auch schon die Speyerer Zweitliga-Damen.

Diese Aufgabe übernahm nun Julian Krieger, dem jetzt wiederum Gould nachfolgt. Als Assistenten stehen ihm der bisherige Co-Trainer Fabian Schröder (SC Lerchenberg) sowie Michael Heck (Schwäbisch Hall) zur Seite. Mittlerweile üben die Mädels auch wieder in der Halle.