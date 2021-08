Die Zweitliga-Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt haben in der unfreiwillig langen Corona-Sommerpause einen personellen Umbruch vollzogen und einige neue Spielerinnen aufgenommen. Fenja Keune, die diese Woche ihren 20. Geburtstag feiert, kam vom Erstligisten flippo Baskets Göttingen.

TSV-Trainer Julian Krieger erfuhr von ihr und lud sie zu ein. „Nach dem bestandenen Abitur bin ich mit meinen Eltern hergefahren. Julian hat uns die Stadt gezeigt, die Osthalle wo die Spiele sind und die Spielerinnen-WG. Speyer ist eine total schöne Stadt, wenn auch ein bisschen klein“, berichtet die 1,83 Meter große Sportlerin.

Bei der BG 74 Göttingen durchlief sie neun Jahre lang die Jugendmannschaften, spielte in der Nachwuchsbundesliga und stand zuletzt zwei Jahre im Kader des Bundesligateams, wo sie auch zu einigen Einsätzen kam. Neben Basketball absolviert Keune beim TSV ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Guter Zeitplan

„Die Zeiten sind da sehr gut anpassbar. Ich trainiere die gemischte U10 und die weibliche U14. In der IGS bin ich dabei bei der Basketball-AG und erledige organisatorische Dinge im Bereich der WNBL“, so Keune, der das Coachen der Jugendteams großen Spaß bereitet.

„Mein Fokus liegt momentan auf dem Basketball. Ich will auf alle Fälle studieren, und das FSJ hilft mir jetzt, herauszufinden, was ich später machen will“, sagt die Niedersächsin. Bevor sie über ihren Bruder zum Basketball kam, kämpfte sie in jungen Jahren erfolgreich Judo.

„Seit ich zehn bin, spiele ich leistungsorientiert Basketball“, sagt der Neuzugang, für den die Towers die erste Station außerhalb ihres Heimatvereins darstellen.

Ein Veilchen

Bei den Veilchen, wie Göttingens Basketballerinnen heißen, trainierte sie immer mit den älteren Jahrgängen mit und sammelte auch schon erste Erfahrungen im Betreuen von Jugendmannschaften. Den Wechsel hat sie nicht bereut.

Keune: „Ich mag das Team. Wir sind ja alle sehr jung. Und ich mag die Arbeit mit Julian. Das Teamtraining, das Individualtraining und das Fitnessstudio, das sind perfekte Rahmenbedingungen.“ Auch sportlich hat sie eine hohe Meinung von ihrer neuen Mannschaft.

So geht’s

„Ich kenne jetzt die Mannschaften im Süden nicht so gut. Aber unser Ziel ist klar, nicht abzusteigen. Vielleicht können wir auch gut in der Mitte mithalten und in der oberen Tabellenhälfte landen. Dafür müssen wir aber auch abliefern“, sagt sie.

Am Samstag (17 Uhr) eröffnen die Towers in der Osthalle gegen die BSG Basket Ludwigsburg die Spielzeit in der Zweiten Bundesliga.

„Natürlich wollen wir gewinnen. Das ist auch möglich. Allerdings müssen wir dazu unser gutes Teamspiel über die ganzen 40 Minuten durchziehen. Jeder muss vollen Einsatz leisten und mit dem Kopf in der Halle sein. Dann wird es was“, meint Keune.