Die Speyererin Bianca Helmig (Acadia University New Scotia/Kanada) und die deutsche Nationalauswahl der Unter-20-Jährigen haben bei der B-Europameisterschaft in Skopje (Nordmazedonien) ihr großes Ziel verpasst, in die A-Division zurückzukehren. So viel stand nach der 62:68-Niederlage im Viertelfinale gegen die Türkei fest.

Die Speyererin kam gut vier Minuten zum Einsatz, blieb aber ohne Punkt. In der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht setzte sich Deutschland anschließend gegen die Gastgeberinnen 87:44 durch. Helmig erzielte acht Punkte.