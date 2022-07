Die Speyererin Bianca Helmig hat mit der deutschen Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen den Fehlstart in die B-Europameisterschaft in Skopje (Nordmazedonien) hingelegt. Zum Auftakt gab es trotz starken Starts in der Schlussphase ein 63:65 gegen Israel.

Zwei Teams steigen am Ende in die Davison A auf. Helmig (Acadia University Nova Scotia) stand gut zwei Minuten auf dem Feld. blieb aber ohne Punkte. Am Montag (16.30 Uhr) wartet im Sports Centre Boris Trajkovski Georgien, das sein erstes Match gegen Armenien verlor.