Philip Jalalpoor aus Schifferstadt, der von 2010 bis 2013 das Trikot der BIS Baskets Speyer trug, hat mit der Nationalmannschaft des Iran beim olympischen Turnier in Tokio eine Auftaktniederlage kassiert. Mit seinen Teamkollegen unterlag der Aufbauspieler den Tschechen 78:84 (40:46).

Die nächsten Vorrundengegner lauten USA am Mittwoch und Frankreich (Samstag). Jalalpoor reifte in Speyer in der Nachwuchs-Bundesliga und sammelte Erfahrungen in der Regionalligamannschaft. Nach drei Jahren in der Domstadt setzte er seine Karriere bei College-Teams in den USA und in Kanada fort.

Weitere Stationen hießen CB Clavijo in Spanien und SKN Sankt Pölten (Österreich). Seit Sommer 2020 steht der 28-jährige Schifferstadter bei Bundesligist Medi Bayreuth unter Vertrag. Mit den Oberfranken beendete er die vergangene Saison als Tabellenzehnter.