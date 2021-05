Zwischen der Vorstellung von Rückkehrer Dimitrij Kreis und seiner Demission bei Erstregionalligist 1. FC Kaiserslautern lagen nur wenige Wochen. Nun hat der 32-jährige Ex-Profi seine Karriere beendet.

Aus der FCK-Mannschaft, die in der Spielzeit 2006/2007 die Vizemeisterschaft in der Zweiten Basketball-Bundesliga Süd errang und damit nur knapp den Aufstieg in die höchste Spielklasse verpasste, ist somit nur noch Tim Schwartz (33/Ahorn Camp BIS Baskets Speyer) aktiv.

Der spielt am Mittwoch (20 Uhr) mit den Domstädtern in der 2. Bundesliga ProB zuhause gegen Ulm. Auch Kreis lief in der vergangenen Saison noch für das BIS auf.

Aus Kasachstan

Kreis, der seine Kindheit in Kasachstan verbracht hat, kam im Alter von neun Jahren zum Basketball. Bei der Frage seines Klassenlehrers, wer denn Lust habe, im Verein zu spielen, hob er spontan die Hand. „Schon nach den ersten Einheiten habe ich gemerkt, dass ich ein gutes Gefühl für den Ball hatte“, erzählt Kreis.

In Deutschland angekommen, hatte der damals zwölf Jahre alte Dimitrij mit einigen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel der Sprachbarriere, zu kämpfen. Auch die Art, Basketball zu spielen, war eine völlig andere, als er sie aus seinem Heimatland kannte.

Aufgeben kam nicht in Frage, denn schon in jungen Jahren zeichneten den späteren Profi starker Wille und enormer Ehrgeiz aus. Kreis trainierte schon vor Unterrichtsbeginn, schob vor dem Mannschaftstraining Extraschichten. Es gab zahlreiche Spieler in seiner Altersklasse, die talentierter waren, jedoch ohne den richtigen Biss.

Die Einladung

Der Lohn für die harte Arbeit war im Alter von 16 Jahren eine Einladung zum Training der Zweitligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern.

Diese hatte sich von einem Abstiegskandidaten zu einem Titelkandidaten entwickelt. Dort bekam er es unter anderem mit erfahrenen Haudegen wie dem 2,11 Meter großen Waliser Stuart Robbins zu tun.

„Man kann sich nicht vorstellen, wie oft ich mit einer blutigen Lippe nach Hause kam oder eingerenkt werden musste. Das Training war brutal. Da kam mir schon mal der Gedanke, ob das nicht eine Nummer zu groß für mich ist“, sinniert Kreis.

Aufgeben? Niemals! Dank seiner Beharrlichkeit gelang es, sein Hobby zum Beruf zu machen. Vor seiner Rückkehr zum FCK spielte Kreis zusammen mit Schwartz in Speyer. Das Duo hielt eine große Aktie am Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Zweite Basketball-Bundesliga ProB am Ende der Saison 2018/19.

Meisterschaft

Dazwischen spielte Kreis unter anderem für die aus dem 1. FC Kaiserslautern hervorgegangenen Saar-Pfalz Braves in der Zweiten Bundesliga ProA, die er 2010 in Richtung Gotha (Pro B) verließ. Mit den Thüringern, deren Kapitän er war, errang er 2012 die Meisterschaft.

Es folgten Stationen bei der BG Karlsruhe und deren Lokalrivalen PS Karlsruhe Lions, mit denen der in den sozialen Medien sehr aktive Personal-Trainer abermals die ProB-Meisterschaft holte.

Rechtzeitig vorgesorgt

Kreis: „Ich wollte immer perfekt sein, zu perfekt. Erst Jahre später habe ich verstanden, dass Perfektionismus mich eher gehemmt hat. Warum sollte man sich über einen verworfenen Korb ärgern? Den kannst du nicht mehr ändern. Allerdings kannst du mit der richtigen Einstellung auf deine nächste Chance warten und es besser machen.“

Für die Zeit nach der Karriere hat der Familienvater mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Physiotherapeuten rechtzeitig vorgesorgt.