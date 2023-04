Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

530 überwiegend männliche Schiedsrichter hat derzeit der Basketball-Verband Rheinland-Pfalz. Verteilt auf die Kaderklassen A, B und C gehören 95 zu dem von dem Ludwigshafener Christian Klaverveld geführten Bezirk Pfalz. Ein Profi befindet sich landesweit nicht darunter. Bis vor 15 Jahren wohnte einer von zweien dieser Sportart in Speyer. Es war der längst wieder in seine Berliner Heimat zurückgekehrte Uwe Prause .

Der inzwischen 56-Jährige Uwe Prause galt zwar als Berufsschiedsrichter. Von den etwa 1000 bis 1500 Mark jeweiligen Entgelts bei internationalen Einsätzen konnte der geschiedene