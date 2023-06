Den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer stehen in der kommenden Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga ProB reizvolle Duelle bevor. Neu in der Südstaffel sind ProA-Absteiger Panthers Schwenningen sowie die Aufsteiger aus den Regionalligen, SV Fellbach Flashers und TSV Breitengüßbach.

Die EPG Baskets Koblenz, denen der Sprung in die ProA gelang, sind in der nächsten Saison hingegen kein Konkurrent der Speyerer mehr. Zudem sind die White Wings Hanau abgestiegen, und die College Wizards Karlsruhe verzichteten auf ihren Startplatz.

Bayern München

Die BIS-Gegner in der Runde 2023/2024 sind BBC Coburg, BG Hessing Leitershofen, Basketball-Löwen Erfurt, FC Bayern Basketball II, Frankfurt Skyliners II, Orange Academy Ulm, BBA Ludwigsburg, SV Fellbach Flashers, Team Ehingen Urspring, TSV Breitengüßbach, TSV Oberhaching Tropics, Panthers Schwenningen und Dragons Rhöndorf, die in der vergangenen Spielzeit der Nordstaffel zugeteilt waren.

„Wir freuen uns, dass wir in der kommenden Saison die geplante Ligenstärke, sowohl in der ProA mit 18 Teams wie auch in der ProB mit insgesamt 28 Teams erreichen werden“, betont der Geschäftsführer der Liga, Christian Krings: „Die Vereine haben wieder sehr gute Unterlagen eingereicht.“