Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ahorn Camp BIS Baskets dürfen vorerst nicht mehr in Speyer trainieren. Die Stadt untersagte das dem Pro-B-Zweitligisten, da der Inzidenzwert die Marke von 500 überschritt.

Die Baskets wollten nach der ausgefallenen Einheit am Mittwoch am Donnerstagabend in Bad Dürkheim üben. Mit dem dortigen TV arbeiten die Domstädter seit vielen Jahren zusammen. „Rechtlich