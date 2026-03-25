Grandios, was die Ahorn Camp Baskets aufgrund ihrer Möglichkeiten liefern.

Dass die Ahorn Camp Baskets aus Speyer auch jetzt wieder ganz nah dran am Play-off-Einzug der 2. Bundesliga ProB stehen, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Trainer Carl Mbassa ist in erster Linie Familienvater, dann Lehrer am Gymnasium Maxdorf, auch noch stellvertretender Vorsitzender des Basketballinternats der Stadt, und in den vergangenen zwei Wochen fast täglich zur Vorbereitung in der Nordhalle. Die Wochenenden verbringt er gern mal auf den Autobahnen hin und zurück nach München, Oberhaching, Dresden, Erfurt und noch lieber in der Aufstiegsrunde gen Berlin, ins Ammerland oder Schleswig-Holstein.

Die Speyerer beschäftigen keine Vollprofis, sondern einen Arzt, Talente. Seit Jahrzehnten schmeißt Gerd Kopf, nun Vorsitzender des Internats in Nachfolge seines (Gründer)Vaters Helmut, den Laden, kümmert sich um Lizenzen, weiß alles, fungiert als Ansprechpartner, macht, schafft, organisiert, tut rund um die Uhr. Und die Baskets hegen einen Traum: den Aufstieg in die ProA. Die Rahmenbedingungen in Speyer, was die Hallensituation betrifft, geben es nicht her.