Die Atmosphäre war gewöhnungsbedürftig, die Tribüne menschenleer. In der Margon-Arena, in der sonst rund 1000 Zuschauer die Dresden Titans bei deren Heimspielen in der 2. Bundesliga ProB anspornen, herrschte wegen der Corona-Bestimmungen meist gespenstige Stille. Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben davon allerdings nicht profitiert. Die Mannschaft von Trainer Carl Mbassa trat nach einer 76:103 (30:52)-Schlappe die Heimreise an.

„Die Dresdener sind zwar das beste Team in der Liga. Ich bin aber überhaupt nicht zufrieden, wie wir uns hier präsentiert haben“, betonte BIS-Coach Mbassa und kündigte Konsequenzen