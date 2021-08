Ein namhafter Gegner in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga ProB stellt sich am Sonntag (17 Uhr, Nordhalle) bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer vor: die Gladiators Trier, ehemaliger Erstligist und aktueller ProA-Klub.

BIS-Trainer Carl Mbassa bietet neben den Rückkehrern DJ Woodmore und Michael Acosta Marte auch den neuen Aufbauspieler aus den USA, Kelvin Omojola, auf. Es gilt die 3-G-Regel.

„Das Kräftemessen mit den Gladiators wird ein echter Härtetest. Die Mannschaft gilt in der Zweiten Bundesliga ProA als Play-off-Kandidat“, sagt BIS-Manager Gerd Kopf. Trier bewies zuletzt beim 94:75-Testspielerfolg über die EPG Baskets Koblenz, die als Topteam in der ProB gelten, Frühform.