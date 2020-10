Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer (2. Bundesliga Pro B) holen zum Doppelschlag aus: Beim Testspiel am Sonntag, 11. Oktober (15.30 Uhr, Nordhalle) gegen die Panthers Schwenningen präsentiert Trainer Carl Mbassa erstmals sein neues Team der Öffentlichkeit, und die Vereinsverantwortlichen testen das Hygienekonzept.

„Es ist wichtig, dass wir eine Woche vor dem Start in die Punkterunde einen Vergleich mit einer starken Mannschaft haben“, erklärt Sportmanager Kopf. Schwenningen spielt eine Klasse über Speyer und schloss die vergangene Saison mit ausgeglichenem Punktekonto ab.

„Die Panthers waren vor Ausbruch der Pandemie klar auf Play-off-Kurs. Das ist ein Team, das nach oben strebt“, meint Mbassa. Die BIS Baskets starten am Samstag, 17. Oktober, bei den Oberhaching Tropics in die neue Runde. Das erste Heimspiel in der Nordhalle steigt am Samstag, 24. Oktober (19.30 Uhr), gegen die Orange Academy aus Ulm.