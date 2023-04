Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Reise ist strapaziös, die Chance historisch. Zum ersten Mal in ihrer knapp 30-jährigen Vereinsgeschichte kann die Mannschaft des Internats ins Viertelfinale um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga Pro A einziehen. Am Sonntag (17 Uhr) sind die Ahorn Camp BIS Baskets beim SC Rist Wedel unweit von Hamburg zu Gast.

„Wir können diese Aufgabe lösen. Es muss uns gelingen, in der Steinberghalle das Geschehen zu diktieren“, sagt BIS-Trainer Carl Mbassa vor der sechsstündigen Zugfahrt an die Unterelbe.