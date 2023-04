Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt in die neue Zweitbundesliga-ProB-Spielzeit erwarten die Ahorn Camp BIS Baskets am Samstag (19.30 Uhr) in der Speyerer Nordhalle die Arvato College Wizards aus Karlsruhe. Wen er leicht favorisiert sieht und wie die Rückkehrer ihre Sache machen, hat Coach Carl Mbassa der RHEINPFALZ verraten.

„Die Vorbereitung war gut. Wir konnten jetzt in die letzte Woche vor dem Spiel mit der vollen Truppe gehen“, berichtet der Trainer. Die ersten Duelle in der Saison seien immer besonders. Es müsse