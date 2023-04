Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Personalliste bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer wird immer kürzer. Bei der Auswärtspartie in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB am Samstag, 19. März, ab 19.30 Uhr bei den EPG Baskets in Koblenz, werden Marc Liyanage und Kalidou Diouf voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Der Flügelspieler fehlt aus privaten Gründen, der Center wegen Krankheit. „Wir werden das Beste aus dieser Situation machen“, verspricht BIS-Trainer Carl Mbassa vor dem Landesduell: