Zum Abschluss der Hauptrunde in der 2. Bundesliga ProB gingen die Ahorn Camp BIS Baskets beim Farmteam des FC Bayern München in die Verlängerung. Mit einem 100:96-Sieg trat Trainer Carl Mbassa, dem Samuel Schally und Ian Schmitt fehlten, ganz zufrieden die Heimreise an.

Das Spiel begann ausgeglichen (18:16 für Speyer nach dem ersten Viertel). Vor allen Dingen der körperlich starke Münchner Center Mohamed Sillah und der treffsichere Luis Wulff machten es Speyer