Die Mannschaft der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer hat für einen Paukenschlag gesorgt. Ihr Trainer schlug leise Töne an. „Die Jungs haben sehr intensiv gespielt. Sie sind mit Herz und Seele bei der Sache gewesen“, sagte der Chefcoach Carl Mbassa nach dem überraschenden 71:65 (31:29)-Erfolg in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB beim Tabellenzweiten EPG Baskets in Koblenz.

Dank des Coups bei den Rheinländern haben die Speyerer als Rangfünfter im Abschlussklassement der Südstaffel ihre beste Saison in der 30-jährigen Vereinsgeschichte besiegelt.